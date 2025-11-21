Panoro Energy ASA präsentierte Quartalsergebnisse

Panoro Energy ASA hat am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Panoro Energy ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 641,2 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 385,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at