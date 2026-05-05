Paramount Global Aktie
WKN DE: A2PUZ3 / ISIN: US92556H2067
|
05.05.2026 05:14:35
Paramount Global Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Paramount Global (PARA) revealed a profit for first quarter of $168 million
The company's earnings totaled $168 million, or $0.15 per share. This compares with $152 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Paramount Global reported adjusted earnings of $261 million or $0.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $7.347 billion from $7.192 billion last year.
Paramount Global earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $168 Mln. vs. $152 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.22 last year. -Revenue: $7.347 Bln vs. $7.192 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 6.750 B To $ 6.950 B Full year revenue guidance: $ 30.000 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paramount Global
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Paramount Global
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Paramount Global
|9,86
|-3,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.