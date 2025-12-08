Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
|
08.12.2025 15:38:47
Paramount launches rival bid for Warner Bros Discovery
Paramount says its proposal is a "superior alternative" for shareholders than the rival offer from Netflix.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!