Paramount Resources Lt A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paramount Resources Lt A gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,650 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Paramount Resources Lt A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 191,1 Millionen CAD im Vergleich zu 438,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at