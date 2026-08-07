Paramount Skydance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paramount Skydance hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Paramount Skydance 6,91 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at