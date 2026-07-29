Park National legte Quartalsergebnis vor

Park National hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 211,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at