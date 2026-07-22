Parke Bancorp Aktie
WKN: A0ERP7 / ISIN: US7008851062
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22.07.2026 14:51:52
Parke Bancorp, Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Parke Bancorp, Inc. (PKBK) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $12.24 million, or $1.03 per share. This compares with $8.28 million, or $0.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $39.32 million from $35.84 million last year.
Parke Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.24 Mln. vs. $8.28 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.69 last year. -Revenue: $39.32 Mln vs. $35.84 Mln last year.
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