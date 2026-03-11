11.03.2026 15:44:00

Parlamentarischer Budgetplan nun fix

Die Präsidiale des Nationalrats hat sich in einem Rundlaufbeschluss auf den Fahrplan für die Budgetberatungen geeinigt. Von der Budgetrede des Finanzministers am 10. Juni bis zum Beschluss der Bundesfinanzgesetze für 2027 und 2028 am 10. Juli wird es genau einen Monat dauern. Ein weiteres wichtiges Datum ist der 11. Juni mit der "Ersten Lesung" des Doppel-Budgets im Plenum.

Der Budgetausschuss nimmt dann die Beratungen am 26. Juni auf. Am gleichen Tag findet auch das traditionelle Experten-Hearing statt.

Finale im Juli-Plenum

Finalisiert werden sollen das Doppelbudget 2027/28 und der neue Bundesfinanzrahmen im Juli-Plenum, wobei drei Sitzungstage ausschließlich für die Budgetberatungen reserviert sind. Demnach werden die Abgeordneten am Mittwoch, den 8. Juli zunächst in einer eigenen Sitzung über das Budgetbegleitgesetz und etwaige weitere budgetbegleitende Gesetze diskutieren und dabei auch gleich die Generaldebatte über die Haushaltsentwürfe abhalten.

Danach stehen in einer weiteren Sitzung einzelne Budgetuntergliederungen wie Äußeres, Justiz, Inneres und Wirtschaft am Programm. Am 9. und 10. Juli folgen die restlichen Untergliederungen, wobei es am Donnerstag etwa um das Bildungs-, das Sozial- und das Gesundheitsbudget und am Freitag um das Heeresbudget gehen wird. Der endgültige Beschluss des Doppelbudgets 2027/28 ist für den Freitagabend zu erwarten.

