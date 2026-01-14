Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
14.01.2026 19:15:28
Partners Group wächst 2025 zweistellig
Der Baarer Private Equity-Spezialist schneidet im Branchenschnitt deutlich besser ab als die Konkurrenz. Vor allem die Strategie der Joint Ventures zahlt sich aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26