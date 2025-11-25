Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
|
25.11.2025 09:07:15
Parts of Nigeria face unprecedented levels of hunger amid jihadi attacks, says UN
The UN food assistance agency warned that nearly 35 million people in Nigeria could face severe food insecurity in 2026. The country is seeing escalating jihadi violence and mass kidnappings of schoolchildren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!