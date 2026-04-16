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16.04.2026 06:31:29
Pasona Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Pasona Group äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -33,82 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pasona Group ein EPS von -61,350 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Pasona Group im vergangenen Quartal 74,94 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pasona Group 74,98 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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