Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
17.12.2025 12:27:33
Passauer Firma versucht Sanierung: Hemdenhersteller Eterna ist pleite
Seit 1863 stellt Eterna Hemden und Blusen her, doch die Krise der Branche trifft auch das Passauer Unternehmen hart. Seit 2021 versucht die Firma, wieder auf die Beine zu kommen. Mit der nun beantragten Insolvenz will Eterna die laufende Restrukturierung abschließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
