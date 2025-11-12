Kernel Aktie

Kernel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M7QF / ISIN: LU0327357389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 08:36:00

Patchday Microsoft: Attacken auf Windows-Kernel beobachtet

Microsofts Entwickler haben Sicherheitslücken in unter anderem Azure, Office und Windows geschlossen. Es gibt bereits Attacken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kernel Holding SAmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.