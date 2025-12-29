Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt legte am Tag vor Heiligabend etwas zu.

Der ATX konnte nach einem negativen Start leicht ins Plus drehen und schloss 0,15 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten.

Der Wiener Aktienmarkt trat am Dienstag, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, mehr oder weniger auf der Stelle. Die Meldungslage war vorweihnachtlich dünn. Einige institutionelle Investoren hatten zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zögerlich zu.

Der DAX tendierte vom Start bis zum Nachmittag weitgehend seitwärts, dann konnte er aber moderat anziehen und beendete den Handelstag 0,23 Prozent fester bei 24.340,06 Punkten.

Wie bereits zu Beginn der verkürzten Vorweihnachtswoche hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch einen Tag vor Heiligabend weitgehend zurück. Große Investoren hatten ihre Bücher bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien. Der DAX hält sich weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten.

Mit Blick auf das Weltgeschehen behalten Anleger neben den Bemühungen um eine Lösung für den Ukraine-Krieg auch die Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela im Auge. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolas Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones hat die Sitzung knapp im Minus eröffnet und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Letztlich notierte er 0,04 Prozent tiefer bei 48.710,97 Punkten.

Für den NASDAQ Composite ging es nach einem leicht freundlichen Start letztlich ebenfalls seitwärts. Er verabschiedete sich 0,09 Prozent im Minus bei 23.593,10 Zählern in den Feierabend.

Der S&P 500 gab derweil um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Einheiten nach. Bei 6.945,77 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.

Nach der Weihnachtspause zeigten sich die US-Aktienmärkte am Freitag nahezu unverändert. Während die Börsen in Europa weiterhin geschlossen blieben, mangelte es insgesamt an Impulsen: Weder wichtige Konjunkturdaten noch nennenswerte Unternehmensnachrichten bewegten die Kurse.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,62 Prozent tiefer bei 50.435,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,19 Prozent auf 3.971,16 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,01 Prozent im Minus bei 25.817,28 Einheiten.

Uneinheitlich geht es am Montag an den Börsen in Ostasien zu, nachdem sich im Handel über die Feiertage insgesamt wenig getan hatte, und es in der Breite ganz leicht nach oben ging mit den Indizes. An einigen Plätzen wie Tokio, Seoul oder Shanghai wurde auch an den Weihnachtsfeiertagen voll oder teilweise gehandelt. Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Von der Wall Street kommt kein klarer Impuls. Dort wurde am Freitag, 26. Dezember ebenfalls gehandelt, wobei sich wenig bewegte, bei allerdings leicht positiver Grundstimmung.

