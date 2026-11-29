Patterson Companies Aktie
WKN: A0B6VB / ISIN: US7033951036
|
29.11.2026 19:37:13
Patterson-UTI: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Patterson-UTI (NASDAQ:PTEN) announced an 18% increase in its active rig count from its April trough. High-specification drilling rigs and automated oilfield equipment are driving higher daily rental rates across core basins.
Three things management said stand out.
Low-cost rig reactivations, the process of bringing idle land drilling rigs back into service, are nearly exhausted following spring lows. Further revenue expansion in contract drilling will depend on securing higher daily rental rates and longer multiyear contracts rather than expanding fleet size.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Patterson Companies Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Patterson Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.