Paul Mueller: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paul Mueller hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,56 USD gegenüber 5,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Paul Mueller 66,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at