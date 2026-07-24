Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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24.07.2026 16:00:00
Pay raises keep shrinking. Here’s how much smaller they’ll be next year.
One solution is getting a different job — but that’s not so simple.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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