PayPal Aktienanalyse: Absturz oder Comeback nach den Zahlen? Der Zahlungsdienstleister unter der Lupe.





Die Firma PayPal wurde im Dezember 1998 gegründet und hat sich seitdem zu einem der weltweit führenden Online-Zahlungsunternehmen entwickelt. Mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, bietet PayPal eine innovative Plattform für elektronische Zahlungen und Geldtransfers an, die es Millionen von Menschen und Unternehmen ermöglicht, sicher und bequem Geld zu senden und zu empfangen.





PayPal hat das traditionelle Konzept des Zahlungsverkehrs revolutioniert, indem es eine schnelle und benutzerfreundliche Lösung für Online-Transaktionen geschaffen hat. Kunden können in Sekundenschnelle Geld überweisen, Rechnungen bezahlen und Einkäufe tätigen, ohne dabei sensible Finanzdaten preiszugeben. Das Unternehmen setzt modernste Verschlüsselungstechnologien und Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Vertraulichkeit der Kundendaten zu gewährleisten und betrügerische Aktivitäten zu minimieren. Dies war bei ebay ursprünglich ein Highlight, wurde aber bereits im Jahr 2015 erfolgreich abgespalten und an die Börse gebracht.





Eine der Schlüsselkomponenten von PayPal ist das digitale Wallet, das es Nutzern ermöglicht, ihre Zahlungsdaten sicher zu speichern und bei Bedarf darauf zuzugreifen. Dies beschleunigt den Checkout-Prozess erheblich und reduziert die Notwendigkeit, bei jeder Transaktion Zahlungsinformationen erneut einzugeben. PayPal arbeitet mit einer Vielzahl von Online-Händlern, Dienstleistern und Plattformen zusammen, um seinen Nutzern ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Weltweit ist man damit in mehr als 200 Ländern vertreten und hat 431 Millionen Kundenkonten.





Neben dem Senden und Empfangen von Geldern bietet PayPal auch zusätzliche Dienstleistungen an, darunter PayPal Credit, eine Finanzierungsoption für Einkäufe, sowie Integrationen in mobile Apps und E-Commerce-Plattformen. Darüber hinaus ist PayPal verschiedene Partnerschaften und Übernahmen in der Finanztechnologie-Branche eingegangen, um sein Angebot weiter zu diversifizieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Diese Mehrdienste machen rund 8 Prozent der gesamten Umsätze aus.





Die Vision von PayPal besteht darin, den weltweiten Handel zu erleichtern und die Art und Weise, wie Menschen Geld verwalten, zu transformieren. Durch kontinuierliche technologische Innovationen und einen starken Fokus auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit hat sich PayPal zu einer vertrauenswürdigen und unverzichtbaren Plattform für elektronische Zahlungen entwickelt. Zu weiten Teilen ist dies gelungen, doch das Unternehmen schafft aktuell weder bei den Margen noch den Nutzern ein großes Wachstum.





Wir gehen auf die aktuellen Zahlen der Bilanz ein und sondieren die Chancen im Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.





Das Video zur PayPal Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist PayPal das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



