PayPal legte Quartalsergebnis vor

PayPal äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 214,47 ARS. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 170,20 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 11 844,63 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8 186,71 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at