Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
06.12.2025 02:43:00
PayPal Stock Looks Dirt Cheap. Time to Buy?
PayPal (NASDAQ: PYPL) stock has been crushed this year. Accelerating revenue growth hasn't been enough to help shares climb out of a multiyear slump. Adding to the stock's carnage, shares slipped earlier this week when management raised new concerns about growth in the company's core checkout business.The digital payments specialist's revenue recently returned to mid-single-digit growth -- and earnings are climbing at an even faster rate. Yet, recent remarks from PayPal's chief financial officer are a good reminder that the company still faces some challenges it needs to work through before it's firing on all cylinders again.This begs the question: Is the stock's cheap valuation a reason to buy, or an accurate reflection of deeper problems underneath the surface?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.