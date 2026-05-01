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01.05.2026 06:31:29
PC Connection legte Quartalsergebnis vor
PC Connection hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte PC Connection 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 721,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 701,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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