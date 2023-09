PDD Aktienanalyse: Starke Zahlen! Chinesische E-Commerce Apps Pinduoduo und Temu unter der Lupe.



Pinduoduo, oft auch als PDD abgekürzt und seit letztem Jahr PDD Holdings lautend, ist ein Unternehmen, das die Einkaufsgewohnheiten von Millionen von Menschen in China und darüber hinaus revolutioniert hat. Die Firma wurde im Jahr 2015 gegründet und hat sich seitdem zu einer der größten und einflussreichsten sozialen E-Commerce-Plattformen der Welt entwickelt.





Die Vision von Pinduoduo besteht darin, das Einkaufen sozialer und unterhaltsamer zu gestalten. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, gemeinsam mit Familie und Freunden Produkte zu suchen, zu kaufen und zu teilen, wodurch ein einzigartiges Einkaufserlebnis entsteht. Hier sind einige der herausragenden Merkmale von Pinduoduo:





1. Gruppenkauf: PDD Holdings hat das Konzept des Gruppenkaufs populär gemacht. Benutzer können sich zu Gruppen zusammenschließen, um Produkte zu einem reduzierten Preis zu kaufen. Je mehr Personen sich einer Gruppe anschließen, desto größer ist der Rabatt.





2. Landwirtschaftliche Integration: Das Unternehmen hat landwirtschaftliche Produzenten direkt in die Plattform integriert, um frische Lebensmittel und Agrarprodukte direkt an die Verbraucher zu liefern. Dies hat die Lebensgrundlage von Bauern in ländlichen Gebieten gestärkt.





3. Innovatives Marketing: PDD Holdings setzt auf spielerische und soziale Elemente in seiner App, um Benutzer zu motivieren, an interaktiven Aktivitäten teilzunehmen und Belohnungen zu erhalten. Dies hat zu einem starken Kundenengagement geführt.





4. Wachstum und Expansion: Pinduoduo hat in kurzer Zeit ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und sich zu einem der wertvollsten Unternehmen Chinas entwickelt. Das Unternehmen hat auch international expandiert und ist in anderen Märkten aktiv.





Die Mission von PDD Holdings ist es, das Leben der Menschen durch innovative Technologie und soziale Interaktion zu bereichern. Die Plattform hat nicht nur das Einkaufen neu definiert, sondern auch eine bedeutende soziale und wirtschaftliche Auswirkung auf die Gemeinschaften in China gehabt. Pinduoduo bleibt bestrebt, das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern und weiterhin neue Wege zu finden, um Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Die globale Expansion hat mit der App Temu begonnen, welche zwischenzeitlich in den App-Stores auf den vordersten Plätzen zu finden war.





Doch auch kritische Töne kommen bei diesem Unternehmen an, so zum Beispiel in der Mitarbeiterkultur und bei den Arbeitsbedingungen. Wir nehmen uns diesem Punkt ebenso an, wie der jüngsten Bilanz, die auf vielen Bereichen positiv überraschte. So verwunderte es nicht, dass PDD Holdings in der Vorwoche die stärkste Aktie im Nasdaq100 war.





Was sagt das Chartbild aktuell aus und wo liegen Unterstützungen und Widerstände? Darüber spricht Roland Jegen im Zusammenhang mit dem Freestoxx-Webtrader.





Pinduoduo Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:













Das Video zur Pinduoduo Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Pinduoduo das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.