Pelosi zum Kapitol-Sturm: Können nicht leugnen, was geschah

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat an den Schrecken der Erstürmung des US-Kapitols vor vier Jahren erinnert. "Es war eine Tragödie und wir können nicht leugnen, was es war", sagte die Demokratin dem Sender CBS News.

Am Montag steht im US-Kongress die offizielle Bestätigung des Sieges von Donald Trump bei der Wahl im November an. Vor vier Jahren, als Trump gegen Joe Biden verlor, stürmten wütende Anhänger des Republikaners das Kapitol, um die Zertifizierung des Ergebnisses zu verhindern. Sie drangen auch in Pelosis Büro ein. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede damit aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Als Folge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Zahlreiche der Angreifer sind inzwischen verurteilt worden - allerdings hat Trump Begnadigungen in Aussicht gestellt.

Auch wenn niemand erwartet, dass es dieses Jahr zu ähnlichen Szenen kommen könnte, gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gelände. Pelosi sagte, sie hoffe, dass alles friedlich verlaufen werde. Es sei jedoch traurig, dass Trump seine Niederlage von 2020 noch immer nicht akzeptiere. "Er hat die Wahl jetzt gewonnen (...), darüber sollte er triumphieren. Aber weiter einen Kampf auszufechten, von dem er weiß, dass er ihn verloren hat, ist ziemlich traurig." Trump wird am 20. Januar als Präsident vereidigt./lkl/DP/he