Peloton-Aktie weiter im Rallymodus: Partnerschaft mit TikTok treibt an

Die Peloton-Aktie dürfte am Freitag bei Anlegern für glänzende Augen sorgen.

Unter den Einzelwerten knüpfen die Aktien von Peloton an der NASDAQ an ihre 14-Prozent-Rally vom Vortag an. Im Handel schnellten die Papiere des Herstellers vernetzter Fitnessgeräte zuletzt um weitere 7,01 Prozent auf 6,56 US-Dollar nach oben. Auslöser des Kurssprungs war die verkündete Partnerschaft mit der vor allem unter jungen Menschen weltweit sehr populären Social-Media-App TikTok. Den Angaben zufolge plant Peloton, auf TikTok einen speziellen Bereich zu kreieren, der als Plattform für seine Inhalte dienen soll. Das neue Angebot solle spezielle Peloton-Inhalte enthalten, einschließlich ausgewählter Live-Kurse mit und ohne Geräte, sowie Kooperationen mit Prominenten.

NEW YORK (dpa-AFX)