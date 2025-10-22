PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie

PennyMac Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4ZU / ISIN: US70931T1034

22.10.2025 03:29:35

PennyMac Mortgage Investment Trust Reveals Increase In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $47.84 million, or $0.55 per share. This compares with $30.95 million, or $0.36 per share, last year.

PennyMac Mortgage Investment Trust earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $47.84 Mln. vs. $30.95 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.36 last year.

