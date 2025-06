Pensionen - Marterbauer will auf Arbeitgeber Druck ausüben

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will auf Arbeitgeber Druck ausüben, die keine älteren Menschen beschäftigen. Das könnte etwa über Bonus-Malus-Systeme funktionieren, so Marterbauer in der "Krone" (Sonntag-Ausgabe). "Ich glaube, über solche Dinge kann man diskutieren, tun wir im Moment aber nicht, es gibt keine Regierungseinigung darüber."

Wenn Arbeitgeber einerseits darüber klagen würden, dass Menschen zu früh in Pension gehen, aber selbst keine Älteren beschäftigen, passe dass nicht zusammen. "Also macht euren Teil, kann ich nur sagen", so Marterbauer.

Mehr Regulierungen bei Klima

In Sachen Klimaschutz sprach sich der Minister erneut für Regulierungen aus. Man könne nicht mehr die Menschen mit Geld für klimafreundliches Verhalten zuschütten. "Ja, das war sicher schön, wenn man der gesamten Bevölkerung sagt, ihr kriegt jetzt vom Staat einen neuen Heizkessel gezahlt", meinte er in Richtung Vorgängerregierung.

Die Förderungen hätten zwar funktioniert, seien aber jetzt nicht mehr leistbar. "Jetzt müssen wir mehr in Richtung Regulierungen gehen, Ölheizungen verbieten, Standards vorgeben und sagen, dies und jenes muss gemacht werden. Wenn ich das Geld nicht habe, muss ich Vorgaben machen", meinte Marterbauer. "Das wird die neue Politik sein, also weniger Förderungen, aber mehr Regulierungen oder Vorschriften."

aku/ed