Penske Automotive Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Penske Automotive Group hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 7,70 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,76 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at