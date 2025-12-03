People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
03.12.2025 20:52:33
People admit to 'secret spending' without telling partners
People were spending without telling their partners on beauty products, gambling, and cryptocurrencies.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!