Perfect Weekend: Intimes Kreuzfahrt-Feeling am Zürichsee

Im See, am See und auf dem See: Das Alex Lake Zurich begeistert als Hideaway mit seiner einzigartigen Lage und der direkten Verbindung in die Stadt – auf Wunsch im hauseigenen Boot. Seit gut einem Jahr leitet die charismatische Österreicherin Madeleine Löhner das Fünfsterne-Haus. Im Gespräch mit finews.ch erklärt sie, welche Erlebniswelten sich ihren Gästen auftun, eingebettet ins Gesamtkonzept von The Living Circle. Und warum sich das Haus in der Gastronomie von Sterne-Ambitionen verabschiedet hat. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch