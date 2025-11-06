|
06.11.2025 06:31:29
Pet Valu legte Quartalsergebnis vor
Pet Valu hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 289,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 276,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
