NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2025 08:51:03
Peter Thiel Dumps Entire Nvidia Stake, Slashes Tesla Holdings Amid Growing AI Bubble Fear, Shifts Billions Toward These 2 Mag 7 Stocks
This article Peter Thiel Dumps Entire Nvidia Stake, Slashes Tesla Holdings Amid Growing AI Bubble Fear, Shifts Billions Toward These 2 Mag 7 Stocks originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
15.11.25