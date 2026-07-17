Springer Aktie

Springer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YKDB / ISIN: BRSPRIACNOR2

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17.07.2026 11:56:00

Peter Thiel mit Axel-Springer-Award 2026 geehrt

Wohl kaum eine Persönlichkeit des Silicon Valley polarisiert so wie der Investor Peter Thiel. Der Springer-Konzern konzentriert sich auf eine Seite – und verleiht ihm einen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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