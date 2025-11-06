Pfizer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pfizer hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at