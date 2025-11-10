Typhoon Holdings Aktie
ISIN: INE412401015
10.11.2025 15:43:14
Philippines: Deadly typhoon Fung-wong unleashes flooding
While the brunt of the storm has passed, authorities warn of a high risk of residual rains and flooding. Several people were killed, with more than 1 million displaced.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
