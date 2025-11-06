Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
|
06.11.2025 05:27:27
Philippines declares emergency as Kalmaegi death toll soars
Typhoon Kalmaegi is heading towards Vietnam after floods and high winds caused dozens of deaths in central Philippines. President Ferdinand Marcos Jr. has declared a state of emergency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
