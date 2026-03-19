Philly-Fed-Index im März mit unerwartetem Plus

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im März leicht aufgehellt.

Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 18,1 Punkte von plus 16,3 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf plus 8,4 erwartet.

Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

DJG/DJN/apo/uxd

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