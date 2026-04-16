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16.04.2026 14:36:39
Philly-Fed-Index steigt im April wider Erwarten leicht
DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im April wider Erwarten leicht aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 26,7 Punkte von plus 18,1 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 12,0 erwartet.
Liegt der Philly-Fed-Index über null geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.
Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)
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