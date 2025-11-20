|
Philly-Fed-Index steigt im November
DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im November aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf minus 1,7 Punkte von minus 12,8 im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf plus 1,5 erwartet.
Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.
Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.
