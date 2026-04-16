PhilWeb gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PhilWeb präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 PHP gegenüber -0,020 PHP im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 233,1 Millionen PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PhilWeb einen Umsatz von 178,8 Millionen PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at