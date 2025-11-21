Phoenix Education Partners Aktie
WKN DE: A41HLN / ISIN: US7189681007
|
21.11.2025 02:01:30
Phoenix Education Partners, Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $17.50 million, or $0.46 per share. This compares with $9.82 million, or $0.26 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $257.39 million from $240.22 million last year.
Phoenix Education Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.50 Mln. vs. $9.82 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.26 last year. -Revenue: $257.39 Mln vs. $240.22 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phoenix Education Partners Inc Registered shsmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: Phoenix Education Partners verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)