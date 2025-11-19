Phoenix Education Partners Aktie
Ausblick: Phoenix Education Partners verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Phoenix Education Partners veröffentlicht am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,922 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Phoenix Education Partners 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 251,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Phoenix Education Partners 240,2 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie, gegenüber 104,95 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 950,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
