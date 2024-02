Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Phoenix Mecano fokussierter und profitabler



15.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Im Geschäftsjahr 2023 konnte Phoenix Mecano den Umsatz trotz Devestitionen halten und im fortgeführten Geschäft die Ertragskraft steigern. Die Sparte DewertOkin Technology Group hat den Turnaround geschafft. Kloten/Stein am Rhein, 15. Februar 2024. Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen erzielte die Phoenix Mecano-Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen konsolidierten Bruttoumsatz von EUR 783,1 Mio. Im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 792,9 Mio. entspricht dies einer Abnahme um 1,2%. Damit konnte der Umsatz trotz der Veräusserung des Geschäftsbereichs Rugged Computing stabil gehalten werden. Organisch und in Lokalwährungen wuchs die Gruppe um 5,8%. Der Nettoumsatz ging von EUR 784,4 Mio. auf EUR 775,5 Mio. (-1,1%) zurück. Der Auftragseingang nahm um 2,8% ab von EUR 804,1 Mio. auf EUR 781,5 Mio. Organisch erhöhte sich der Auftragseingang um 7,4%. Die Book-to-bill Ratio beträgt 99,8% nach 101,4% im Vorjahr. Betriebsergebnis, Periodenresultat Der ungeprüfte betriebliche Cashflow (EBITDA) stieg um 9% auf rund EUR 85 Mio. (Vorjahr: EUR 78,0 Mio.). Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) konnte erneut deutlich auf rund EUR 62 Mio. (+16%) gesteigert werden. Ohne Sondereffekte verbesserte sich das Betriebsergebnis um 10% auf rund EUR 59 Mio. Gemäss den noch nicht auditierten Zahlen stieg das Periodenergebnis um 16% auf rund EUR 45,5 Mio. Phoenix Mecano beendete das Jahr mit einer positiven Netto-Cash-Position. Rochus Kobler, CEO der Phoenix Mecano Gruppe, kommentierte: “Nach einem Jahr mit Umsatzplus im fortgeführten Geschäft sowie gesteigerten Margen und Cashflows präsentiert sich Phoenix Mecano in der besten Verfassung seit vielen Jahren. Die klare Margenverbesserung unterstreicht die Richtigkeit der vollzogenen Fokussierung auf das Kerngeschäft. Wir sind auf Kurs, um unsere Mittelfristziele zu erreichen.”



Entwicklung der Sparten Der Umsatz der Sparte DewertOkin Technology (DOT) Group erhöhte sich um 6,5% auf EUR 330,4 Mio. In Lokalwährungen betrug die Zunahme 12,6%. In den USA erfuhr der Möbelmarkt im Verlaufe des Jahres 2023 zunehmend eine Erholung. Er hat jedoch das Niveau von vor Covid-19 noch nicht wieder erreicht. Im November erfolgte die offizielle Eröffnung des neuen Hauptsitzes der Sparte in Jiaxing, südwestlich von Shanghai. Neben der Produktion sind dort auch die Funktionen Administration, Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Service und Labor untergebracht. In der Sparte Industrial Components ging der Umsatz um 12,8% auf EUR 223,1 Mio. zurück. Organisch stieg der Umsatz um 0.8%. Im Geschäftsbereich Automation Modules federten Preiserhöhungen und ein hoher Auftragsbestand eine im Zuge der schwächelnden Industriekonjunktur rückläufige Nachfrage ab. Der Geschäftsbereich Electrotechnical Components eröffnete in Mexiko einen neuen Standort zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten in diesem aufstrebenden Markt. Der Geschäftsbereich Measuring Technology profitierte vom weltweiten Ausbau der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung sowie von Investitionen in intelligente Stromnetze. In der Sparte Enclosure Systems stieg der Bruttoumsatz leicht auf EUR 229,7 Mio. (+ 1,3%), in Lokalwährungen um 2.0%. Während Kunden aus dem Maschinenbau zurückhaltend bestellten, entwickelte sich die Nachfrage nach Industrie-PCs dynamisch. Ebenfalls gefragt waren Stromverteilereinheiten für Nutzfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und explosionsgeschützte Gehäuse für grünen Wasserstoff. Die Sparte richtet ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf solche Wachstumsbereiche. Ausblick Ende des abgelaufenen Jahres dämpften hohe Inflationsraten, ein gestiegenes Zinsniveau sowie geopolitische Risiken die Konjunkturaussichten. Insbesondere im internationalen Wettbewerb stehende Kunden der Phoenix Mecano-Gruppe dürften weiter unter Druck bleiben. Phoenix Mecano reagiert auf die schwächere Nachfrage in einzelnen Anwendungsbereichen und passt ihre Kapazitäten laufend den Auftragseingängen an. Einen Lichtblick stellt die Bestätigung des Turnarounds der DewertOkin Technology Group mit einem markant steigenden Auftragsmomentum im vierten Quartal dar. Phoenix Mecano rechnet zukünftig wieder mit höheren Wachstumsraten im Bereich Smart Furniture und erwartet eine weitere Verbesserung der operativen Leistung von DOT Group. Mit führenden Marktstellungen in industriellen Nischenmärkten profitiert die Phoenix Mecano-Gruppe von Wachstum entlang globaler Megatrends wie Automatisierung und Dekarbonisierung. Ebenso erhöhen Strategien zur Reduktion geopolitischer Risiken und zur Etablierung regionaler Lieferketten die Nachfrage nach Modullösungen und Dienstleistungen von Phoenix Mecano. Für das Geschäftsjahr 2024 sind Verwaltungsrat und Management von Phoenix Mecano trotz der herausfordernden Ausgangslage vorsichtig optimistisch gestimmt. Neben Wachstum bleibt die Steigerung der Profitabilität der Hauptfokus zur Erreichung der am Kapitalmarkttag vom 1. Dezember 2022 kommunizierten Mittelfristziele. Eine konkretere Einschätzung zum Geschäftsjahr 2024 wird zusammen mit dem Ergebnis des 1. Quartals 2024 und der Publikation des Geschäftsberichts 2023 am 23. April 2024 bekanntgegeben. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano Management

Dr. Rochus Kobler / CEO

Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten

Telefon: +41 (0)43 255 4 255

info@phoenix-mecano.com

www.phoenix-mecano.com Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen mit führenden Positionen in den Wachstumsmärkten für industrielle Automatisierung, Industriegehäuse und Antriebssysteme für elektrisch verstellbare Komfort- und Pflegemöbel. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 7000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 783 Mio. Das erfolgreiche Geschäftsmodell von Phoenix Mecano fokussiert auf die kostengünstige Herstellung von technischen Komponenten und deren Weiterverarbeitung zu kundenspezifischen Produkten für Nischenanwendungen und Integration in modulare Systemlösungen. Drei fokussierte Sparten beliefern eine breite Kundenbasis aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

Ende der Adhoc-Mitteilung