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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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16.05.2026 14:00:28
Phone Batteries Keep Getting Better. So Why Are We Always Charging?
As our phones become more advanced, batteries are feeling the strain. But advances in technology and shifts in our habits could help close the gap.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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