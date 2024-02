Photocure AS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Photocure AS veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,2 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,010 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,660 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 500,66 Millionen NOK, während im Vorjahr 393,13 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,627 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 472,24 Millionen NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.at