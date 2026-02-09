PI Advanced Materials präsentierte Quartalsergebnisse

PI Advanced Materials hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 149,89 KRW gegenüber 67,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,44 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 55,12 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1034,69 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte PI Advanced Materials ein EPS von 796,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 263,42 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte PI Advanced Materials 251,30 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at