PI Advanced Materials präsentierte Quartalsergebnisse

PI Advanced Materials hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 594,93 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PI Advanced Materials 399,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PI Advanced Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 72,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at