Pierer-Aktie verliert: Pierer Mobility und KTM mit zweitem Geschäftsführer Neumeister

"Er wird frische Impulse setzen und zunehmend Aufgaben aus meinem Portfolio verantworten", so Pierer in einer Presseaussendung am Dienstag. Neumeister war zuvor Co-Geschäftsführer beim Caterer DO&CO

In Wien sinken die Pierer Mobility-Aktien zeitweise um 0,58 Prozent an auf 25,85 Euro.

inn/cri