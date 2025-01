Pierer Mobility-Aktie dreht ins Minus: KTM-Mutter Pierer Mobility-Aktionäre stimmen für Kapitalerhöhung

Eine Gruppe von Kreditgebern will mehr Geld zurück, wehrt sich gegen die geplante Umstrukturierung und schlägt einen eigenen Plan für bessere Gläubigeraussichten vor, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Eine Gruppe von Schuldscheingläubigern der milliardenschwer verschuldeten KTM-Gesellschaften unter Führung des US-amerikanischen Hedgefonds Whitebox Advisors will den Kreditgebern mehr als die im eigenen Vorschlag des Unternehmens vorgesehenen 30 Prozent bieten, zitierte Bloomberg am Samstag aus einer der Agentur vorliegenden Präsentation der Kreditgeber. 30 Prozent sind das Minimum, das KTM in seiner Insolvenzverfahrensart bieten muss.

Schweigen bei Involvierten

Ein Vertreter von Whitebox lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher der KTM-Mutter Pierer Mobility antwortete nicht auf Anfrage-Mails und -Anrufe, so die Agentur. Ein Vertreter jenes Unternehmens, das die Präsentation vorbereitet hat - Perella Weinberg Partners - reagierte ebenso nicht.

Die Gläubigergruppe argumentiert, dass von Pierer Mobility für KTM im Sinne der Trendwende gefordertes zusätzliches Kapital auf Kosten der Kreditgeber ginge. Diese müssten "erhebliche Abschläge hinnehmen". Bestehenden Aktionären wie Pierer Mobility des Industriellen Stefan Pierer würde es ermöglicht, sich "mit einem massiven Abschlag in das Unternehmen einzukaufen", heißt es in der Präsentation.

Nach dem Alternativplan der kritischen Kreditgeber würde das bestehende Eigenkapital des Unternehmens auf null abgeschrieben. Allen Gläubigern würde die Möglichkeit geboten, selbst neue Finanzierung bereitzustellen, obwohl die Gläubigergruppe laut der Präsentation bereit ist, die erforderliche Finanzierung abzusichern.

Die Anbieter der neuen Finanzierung würden 30 Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens erhalten, während 70 Prozent an wiedereingesetzte Gläubiger gehen würden, heißt es. Bestehende Aktionäre hätten dann die Möglichkeit, bis zu 70 Prozent des Eigenkapitals von den wiedereingesetzten Gläubigern abzukaufen. Selbst Gläubiger, die sich gegen eine Teilnahme an der neuen Finanzierung entscheiden, sollen "wesentlich bessere Rückgewinnungsraten" erhalten.

Entscheidende Sitzung am 25. Februar

Am Freitag hatten die Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro angemeldet, wobei der Insolvenzverwalter laut AKV bisher rund 1,7 Milliarden Euro anerkannt hat. Über den Restrukturierungsplan - also die genaue Zukunft von KTM - wird am 25. Februar von den Gläubigern abgestimmt.

Aktionäre stimmen für Kapitalerhöhung

In der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung haben die Aktionäre der KTM-Mutter Pierer Mobility der geplanten Kapitalerhöhung zugestimmt. Zudem segneten die Aktionäre die Ernennung von Remus-Miteigentümer und -CEO Stephan Zöchling als Aufsichtsrat ab, geht aus den auf der Pierer-Homepage veröffentlichten Dokumenten hervor.

Zöchling zieht statt Aufsichtsratschef Josef Blazicek, der sein Mandat zurücklegt, in das Gremium ein. Ob Zöchling auch Vorsitzender des Aufsichtsrats wird, entscheidet das Gremium in einer eigenen Sitzung.

Bis zu 16.898.267 neue Aktien können nun neu ausgegeben werden. Dazu haben die Aktionäre den Vorstand in der HV ermächtigt. Derzeit sind an der Wiener Börse 33.796.535 Aktien der Pierer Mobility im Umlauf. Die Neuausgabe entspricht also einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 50 Prozent. Der Aktienkurs lag am Montag bei rund 19 Euro je Stück.

Schon länger bekannt ist, dass die Pierer Mobility frisches Geld für die Sanierung des Motorradherstellers KTM braucht. Allein um die angestrebte Quote von 30 Prozent oder mehr bedienen zu können, sind mindestens 600 Mio. Euro nötig. Das werde man nur mithilfe von Investoren bedienen können, sagte KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl.

Pierer Mobility auf Investorensuche

Die Investorensuche, mit der die US-Investmentbank Citigroup beauftragt war, ist offenbar zufriedenstellend gelaufen. Laut Vogl haben sich 20 Interessenten gemeldet. Wie viele von ihnen ein Angebot gelegt haben bzw. in welcher Höhe, könne er nicht sagen. Aber es seien mehrere. Fix dürfte sein, dass der indische Partner Bajaj darunter ist, medial werden auch die CF Moto aus China und FountainVest aus Hongkong kolportiert.

Die Pierer Mobility AG gehört zu rund 75 Prozent der Pierer Bajaj AG, diese wiederum zu 50,1 Prozent KTM-Vorstandschef Stephan Pierer und zu 49,9 Prozent dem indischen Partner Bajaj.

Die Aktie von Pierer Mobility verliert im Wiener Handel zwischenzeitlich 0,79 Prozent auf 18,75 Euro.

