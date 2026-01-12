Pierer Mobility-Aktie im Plus: KTM erweitert Vorstand um neuen CCO

Die KTM AG erweitert ihren Vorstand. Mit 1. April 2026 soll Stephan Reiff die Position des Chief Commercial Officer (COO) mit Fokus auf Vertrieb, Marketing, Händlernetz und Aftersales bekleiden. Das teilte die KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) am Montag mit. Reiff war zuvor bei BMW Motorrad in verschiedenen Positionen für Vertrieb, Marketing und Aftersales zuständig.

"Mit der Berufung von Stephan Reiff setzt die KTM AG ihre strategische Neuausrichtung konsequent fort - mit klarem Fokus auf Stabilität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum", so KTM-AG-Chef Gottfried Neumeister.

An der Wiener Börse legte die Pierer Mobility-Aktie letztlich 1,91 Prozent auf 16,00 Euro zu.

fhp/kre

APA