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29.05.2026 13:55:19
Pigeons' livers may enable magnetic navigation when the sun doesn't shine, study finds
A research team in Germany has published new data on how pigeons use magnetic fields as a navigation method when visibility is limited. A key part of the long-sought answer could lie in an unexpected organ, their livers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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